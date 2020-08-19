Москва, , 09:49 — REGNUM В первой половине августа 2020 года выросли цены на автомобили 15 компаний, представленных в России. Об этом 19 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Новые автомобили

За указанный период наибольшее подорожание было зафиксировано у моделей японских компаний Nissan и Suzuki (на 1,3−4,4%, 1,1−3,1% от прежней стоимости). Также в начале августа УАЗ на 0,1−0,3% поднял цены на весь свой модельный ряд.

Повышение цен было зафиксировано у моделей Renault. Они подорожали на 0,7−2,9%. Также подорожали 11 из 17 представленных в России моделей корейской компании Kia (на 0,4−1,7%).

Также в России в первой половине августа выросли цены на автомобили: Chery (0,6−0,9%), Haval (2,7−4,5%), Mitsubishi (0,4−4,2%), Skoda (0,1−2,8%) и Toyota (1,2−1,8%).

Выросла стоимость автомобилей премиальных брендов. Так, машины Lexus стали дороже на 1,9−2,4% от прежней стоимости, модели Mercedes-Benz подорожали на 2,8−5,8%. Кроме того, подорожали кроссоверы Infiniti QX50 и седаны Volkswagen Jetta на 0,4−0,6% на 1,02,2% соответственно.

Ранее стало известно, что в России выросли цены на кроссоверы Infiniti QX60 и QX80.

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