Казань, , 09:45 — REGNUM В Татарии за пять месяцев работы во время пандемии на горячую линию уполномоченного по защите прав предпринимателей обратились за помощью порядка 13 тысяч раз. Этот показатель в три раза больше, чем за семь лет предыдущей работы, рассказал региональный бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

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Из-за распространения новой коронавирусной инфекции горячая линия бизнес-омбудсмена заработала с 25 марта. Пик обращений пришелся на начало апреля. Тогда в сутки поступало около 650-ти звонков, что превышает число обращений в доковидный период в 100 раз, добавил Абдулганиев.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции правительством Татарии направлено на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии более 1,7 млрд рублей.

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