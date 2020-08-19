Москва, , 09:31 — REGNUM Цены на японские кроссоверы Infiniti QX60 и QX80 выросли на 20 и 40−45 тысяч рублей соответственно. Об этом 19 августа сообщает портал «Цена Авто».

На российском авторынке кроссоверы Infiniti QX60 и QX80 стали дороже на 0,5 — 0,8% по сравнению с прежними ценами. Так, кроссоверы QX60 продаются теперь по цене от 3 545 000 до 4 190 000 рублей.

Кроссоверы QX60 оборудуются бензиновым мотором на 3,5 л мощностью 283 л. с. Агрегатируется он вариатором.

Начальная версия Infiniti QX80 теперь составляет 5 490 000 рублей, а топовая комплектация обойдется за 5 905 000 рублей. Эта модель имеет бензиновый двигатель на 5,5 л производительностью 405 «лошадей», который сочетается с «автоматом».

Напомним, последний раз цены на кроссоверы японской марки Infiniti в России менялись в мае. Тогда Infiniti QX60 и QX80 подорожали на 35 — 55 тысяч рублей.

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