Казань, , 09:29 — REGNUM В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции правительством Татарии направлено на поддержку бизнеса более 1,7 млрд рублей. Об этом рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

С его слов, на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии выделено более 1,7 млрд рублей. Региональные власти продолжают поддерживать малый и средний бизнес в условиях экономического спада на фоне пандемии. В дальнейшем меры поддержки не будут разделяться на более или менее пострадавшие отрасли, их окажут всем категориям малого и среднего предпринимательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии более 11 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего бизнеса могут претендовать на получение субсидий для проведения профилактических мероприятий по новой коронавирусной инфекции и приобретения средств дезинфекции. Из федерального бюджета на эти цели направят около 380 млн рублей.

Читайте также: Предприятия Татарии получат на дезинфекцию около 380 млн рублей