Москва, , 09:22 — REGNUM Созданный российскими специалистами компании Marussia Motors спорткар B1 выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru

Нынешний владелец спортивного авто хочет выручить за него не менее 15 млн рублей. Это единственный серийный российский спорткар.

Изначально у владельцев марки Marussia были грандиозные планы выйти на глобальный рынок. В качестве преимущества отечественных спорткаров предполагалась их цена — стоить авто должно было в пределах 35 000−40 000 евро. Тем не менее дешевыми машины не получились. Их цена составила 90 000−95 000 евро. Несмотря на то, что массовое производство запустить не удалось, фанаты у бренда нашлись.

В движенье отечественное авто приводит 3,5-литровый мотор V6 мощностью 300 «лошадей».

Ранее компания Pogea Racing форсировала движок спорткара McLaren 570S до 666 л. с. Данный проект получил название «666 — число зверя».

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