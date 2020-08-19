Курган, , 08:50 — REGNUM В Курганской области на одного зарегистрированного безработного на сегодня приходится 2,7 вакансии. Причём за год число вакансий на 1 августа 2020 увеличилось на 376 и составляет 8118, сообщается в отчёте регионального управления по труду и занятости населения.

Большинство вакансий приходится на Альменевский район — 21,7%. Не хватает рабочих рук и специалистов в Петуховском, Кетовском, Притобольном и Мишкинском районах.

Менее всего вакансий в крупных районных центрах региона — в Кургане, Шадринске и Далматово.