Курган, , 08:36 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Курганской области составляет 5,6%. На 4% выше, чем в августе 2019 года, сообщается в отчёте регионального управления по труду и занятости.

Численность рабочей силы на 1 августа 2020 года составляет в регионе 365 тыс. человек. Это на 19,5 тыс. менее, чем в августе 2019 года.

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы в регионе наблюдается в Звериноголовском районе — 9,1%. Далее следуют Шумихинский район с 7,1% и Шадринский район с 6,2%. Самый низкий уровень безработицы в Курганской области наблюдается в Варгашинском районе — 3,6%.