Токио, , 08:37 — REGNUM Правительство Японии планирует усилить позиции местных автогигантов Honda и Nissan за счет слияния компаний. Об этом сообщает издание Financial Times.

В правительстве Японии считают, что объединение автогигантов поможет им успешно конкурировать на глобальном рынке в области электрических и беспилотных автомобилей.

Стоит отметить, что это решение вполне логично в свете того, что в компаниях Nissan и Honda в последнее время испытывают определенные трудности. Так, продажи Honda немного сократились, а по компании Nissan особенно сильно ударил скандал с арестом Карлоса Гона.

Что касается самих компаний, то там заявили, что такая стратегия имеет право на жизнь, однако осуществить ее практически невозможно. Причина заключается в том, что у Honda и Nissan автомобили созданы на разных платформах. Кроме того, узлы обеих марок не унифицированы. Это вынудит одного автопроизводителя подстраиваться под другого.

Ещё одной причиной являются переговоры Nissan с французской компанией Renault об альянсе. Поэтом на данный момент им не до новых глобальных инициатив.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле нынешнего года российские автолюбители купили 5315 новых автомобилей Nissan — на 34% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Тюнеры создали из родстера Daihatsu копию Nissan GT-R