Курган, , 08:22 — REGNUM В Курганской области за год, с августа 2019 года, уровень регистрируемой безработицы вырос в 2,6 раз — с 6144 человек до 16 095. Об этом сообщается в отчёте регионального управления по труду и занятости.

Большинство соискателей работы — в возрасте от 30 до 39 лет. Среди безработных преобладают женщины — 51%.

Средний возраст безработного курганца — 40 лет. Из них 48% имеют среднее образование, 53% проживает в городах, каждый третий имеет несовершеннолетнего ребёнка.

Средний возраст безработной жительницы Курганской области — 36 лет. Из них среднее образование имеют 39%, каждая вторая имеет несовершеннолетнего ребёнка.