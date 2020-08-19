Чита, , 07:59 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассчитывает, то к 2031 году региону удастся стать бездотационным. Также план развития территории предусматривает бостонное улучшение карстов жизни. Об этом было сказано в ходе заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которое провёл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По итогам обсуждений он поручил проработать варианты решения региональных вопросов, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«В Забайкальском крае при участии министерства по развитию Дальнего Востока и вице-премьера Юрия Трутнева разработан конкретный план развития. Он позволяет привлечь 1,9 триллиона рублей инвестиций, создать 57 тысяч рабочих мест. Существуют 52 проекта в горной добыче, сельском хозяйстве, логистике.

Но до 2031 года важно повышать качество жизни. На 2018 год Забайкальский край был на 85 месте по общественно-политической обстановке, 84 — по социально-экономическому положению», — пояснил глава Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которая 18 августа проходила под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Благовещенске, Александр Осипов предложил распространить действие преференциального режима «Свободного порта» на все территории ДФО.

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