Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM Бывший депутат Госдумы Валерий Язев официально стал банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

В отношении него введена процедура реализации имущества. Как пишет Накануне.Ru, она будет действовать полгода. Конкурсным управляющим является Анастасия Кравчук. 3 февраля 2021 года суд рассмотрит её отчёт.

Сам Язев ранее пытался обжаловать решение о признании его банкротом. Отметим, он возглавлял корпорацию «Ява», а в 1997—2016 годах был депутатом Госдумы.