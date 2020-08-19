Москва, , 07:51 — REGNUM Упростить процесс приобретения госимущества для малых и средних предпринимателей (МСП) предложила Торгово-промышленная палата (ТПП) России. Об этом 19 августа сообщил журналистам глава палаты Сергей Катырин.

По его словам, в настоящее время разработан пакет законодательных мер, который будет направлен на согласование в профильные органы государственной власти.

Инициатива предполагает, в частности, уточнение нормы, которая позволяет покупателю арендуемого имущества досрочно оплатить его при выкупе в рассрочку. Другим новшеством может стать увеличение минимального срока выкупа арендуемого имущества с пяти до семи лет. Таким образом, нормы в этой части, действующие в разных регионах России, будут утверждены на федеральном уровне.

Катырин добавил, что предлагаемые ТПП изменения улучшат ситуацию с развитием малого бизнеса в России и будут содействовать достижению целей, предусмотренных национальным проектом «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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