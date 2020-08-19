Чита, , 07:47 — REGNUM Власти Забайкалья профинансировали расходы на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в сумме 41,1 миллиона рублей. Как сообщает сегодня, 19 августа, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. министра финансов Забайкальского края Дмитрия Семёнова, дополнительные лекарственные средства смогут получить инвалиды и другие категории льготников, в частности — люди, страдающие социально значимыми и редкими заболеваниями, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет.

Обща сумма средств, предусмотренных на эти цели, составляет 423,5 миллиона рублей. С начала 2020 года направлено 326,2 миллиона рублей (77% от общей суммы финансирования).

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. На утро 19 августа в регионе зафиксировали только 16 новых носителей коронавируса, тогда как ещё месяц назад таких ежесуточно выявляли более 100 человек.

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