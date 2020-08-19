Магадан, Магаданская область, , 07:50 — REGNUM В Магаданской области на 1 августа золотопромышленники добыли 25,27 тонны золота — добычу удалось увеличить почти на полторы тонны в сравнении с показателями 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Добыча рудного золота на Колыме составила около 17 тонн. Лидер по добыче — Тенькинский городской округ, на его счету 12,2 тонны.

Добыча россыпного золота составила 8,3 тонны. Больше всех россыпей извлекли старатели Сусуманского городского округа — 3,2 тонны.

По состоянию на 1 августа добыто 340,7 тонны серебра.

В 2020 году плановые показатели по золоту установлены на отметке 46 тонн. В ближайшие несколько лет в Магаданской области планируется увеличение добычи драгметалла до 50 тонн. Наращивание объёмов должно произойти за счёт освоения месторождений «Елочка», «Наталкинское» и «Штурмовское».

Горнодобывающие предприятия Колымского региона в 2019 году получили максимальный с 1997 года уровень по добыче золота из россыпных месторождений — 18,4 тонны. Всего в прошлом году добыли 46,36 тонны золота, что больше добычи 2018 года на 9,4 тонны.

Магаданская область сохранила второе место в России по добыче рудного золота. По добыче серебра регион занимает первое место в стране, по добыче россыпей — является бесспорным лидером.

В сложившейся эпидемиологической ситуации самое главное, по мнению губернатора Сергея Носова, обезопасить и жителей Колымы, и вахтовиков, которые приезжают на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, производство необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка в России в январе—июле 2020 года сократилось на 1,6% в годовом выражении.