Чита, , 07:40 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 19 августа 2020 г. в регионе насчитывается 35 365 таких гражданин, уровень безработицы в регионе составляет уже 6,7% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 41 514 человек.

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Только за последние сутки безработными признаны 157 человек. С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 41 514 человек, безработными признаны 35 662.

Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 11 363 человека. Увеличилась также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 6197 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 178 человек закрыли свои ИП.

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