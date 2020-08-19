Оренбург, , 06:56 — REGNUM В Оренбургской области аграрии начали работы по севу озимых культур. Планируется засеять 904,8 тыс. га сельхозугодий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Из года в год озимые зерновые превосходят по урожайности яровые культуры. В 2020 году из 2,3 млн тонн намолоченного зерна 1 млн 948 тыс. тонн — это урожай озимых.

Одним из приоритетных направлений аграриев является увеличение площадей озимых зерновых. В 2021 году планируют посеять озимые на 1 млн га сельхозполей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье собрано 2 млн тонн зерна нового урожая