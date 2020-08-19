Владивосток, , 06:59 — REGNUM В росреестре с начала действия программы дальневосточной ипотеки зарегистрировано 18 434 сделки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Дальнем Востоке с начала года выдали ипотек на 81 млрд рублей

Наиболее активно берут дальневосточную ипотеку в Якутии — здесь состоялось уже 4814 сделок, чуть меньше — 4113 заключили приморцы.

Далее идёт Хабаровский край с 2527 сделками. В Бурятии — 2408 сделок, в Приамурье — 1484, в Забайкалье — 1296, на Сахалине — 1038 сделок совершено.

Меньше всего оформили дальневосточную ипотеку на Камчатке — 134 сделки, на Чукотке и Колыме оформлено всего шесть покупок жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока с января по май 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 81 млрд рублей.