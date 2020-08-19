Улан-Удэ, , 06:47 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с докладом на совещании по развитию Дальнего Востока с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он предложил минимизировать требования к инвесторам.

По его мнению, необходимо также поддержать инициативу Минвостокразвития РФ и распространить налоговый вычет на затраты на инфраструктуру, а также не ограничивать объем и предельный срок компенсации затрат на инфраструктуру.

Кроме того, в ходе доклада он поднял вопросы строительства дамбы на территории Бурятии и очередей в детсадах.

«Мы многое сделали, но вопрос еще остается. И другие вопросы в целом касаются развития Дальнего Востока: энергообеспечение, развитие производства — и социальной сферы, и экономики», — отметил Алексей Цыденов.

Читайте также:

Глава Хабаровского края обсудил с Михаилом Мишустиным экономические вопросы

Кожемяко ждёт от правительства РФ дополнительных средств для Приморья