19 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Перейдёт ли крупный угольный проект под контроль фирмы, где свои интересы имеет госкорпорация «Ростех», станет известно лишь в октябре.

Анастасия Степанова, , 06:20 — REGNUM Скандалы вокруг наследства погибшего миллиардера Дмитрия Босова не затихают. Помимо спора за контроль над компанией «ВостокУголь», в центре судебных разбирательств оказался и угольный порт Вера в Приморском крае. ИА REGNUM попыталось детали.

Проекты под управлением УК «ВостокУголь» Vostokcoal.ru

Напомним, уроженец Алтайского края Дмитрий Босов, владевший группой «Аллтек», а также крупными угольными компаниями России — «Сибантрацит» и «ВостокУголь», в мае 2020 года был найден мёртвым в своём подмосковном доме. Наследство миллиардера, ещё недавно занимавшего 86-е место в рейтинге Forbes, достаточно обширно как по стоимости (капитал Босова в 2020 году оценивался в 1,1 млрд долларов США), так и территориально. Проекты реализуются в Бурятии, Ненецком автономном округе, на полуострове Таймыр, в Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях и Приморском крае.

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Ещё в конце мая 2020 года, буквально спустя две недели после гибели Дмитрия Босова, его бывший бизнес-партнёр Александр Исаев, покинувший на фоне скандала руководящий пост в ООО «Управляющая компания «Востокуголь», обратился с иском к ООО и новому совладельцу компании Олегу Шемшуку. Исаев требовал применить последствия недействительности ничтожной сделки, а именно договора купли-продажи от 5 апреля 2020 года по реализации 50% доли в фирме. Договор Исаев заключил с Шемшуком, а теперь требует восстановить свои права, прекратив права покупателя, выведя его из состава собственников.

За это время в дело вступили в качестве третьих лиц Борис Босов, Катерина Босов — доверительные управляющие наследственным имуществом, состоящим в том числе и из доли в уставном капитале ООО. Заседание по существу вопроса арбитраж Москвы назначил на 27 августа 2020 года.

Наследники были привлечены по ходатайству одного из соответчиков, тогда как их просьбу суд отклонил, объяснив, что «предметом требований Босова Бориса Петровича, Босовой Катерины Евгеньевны в лице доверительного управляющего наследственным имуществом является требование об обязании ООО «УК «Востокуголь» распределить принадлежащую обществу долю в размере 50% уставного капитала в пользу законных наследников».

Ситуация в «ВостокУгле» напрямую связана и с угольным портом в Приморье. Помимо бурятской компании «Транстоннельгрупп», реализующей проект «Северомуйский тоннель — 2», подмосковной «Полар Инжиниринг», связанной с проектом двух северных портов, компания владеет и 50% доли в ООО «Порт «Вера» Менеджмент». А то, в свою очередь, — единственный владелец ООО «Порт Вера».

Угольный порт в Приморье: судебные споры

Угольный морской терминал «Порт «Вера» находится в Приморье, в районе мыса Открытый, и выйдет на проектную мощность в 2022 году. Планируемая мощность — 20 млн тонн.

На сайте компании уточняется, что терминал будет ориентирован «на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения, но также будет обслуживать других российских экспортеров».

ООО «Порт Вера» было создано в посёлке Подъяпольское Шкотовского района Приморского края в декабре 2012 года для строительства нежилых и жилых зданий. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с конца мая 2020 года — Евгений Диев, который ранее был руководителем агентства строительства и ЖКХ администрации Красноярского края и управления ЖКХ и жилищной политики администрации того же региона.

В ООО «Порт Вера» смена руководства без конфликтов не обошлась. Ранее занимавший должность гендиректора Дмитрий Василенко дважды в конце мая пытался через суд признать недействительным досрочное прекращение полномочий. Василенко заявлял, что никаких решений о смене гендиректора «в соответствии с принятыми корпоративными процедурами и уставом ООО «Порт «Вера» Менеджмент», а также иных решений генерального директора ООО «Порт «Вера» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не принималось, что противоречит заключённому с истцом трудовому договору». Оба раза заявления ему суд возвращал, указывая на нарушение принципа подсудности.

В то же время в арбитраже Приморского края на сегодня есть не до конца рассмотренный иск Дмитрия Аги — директора и владельца доли в ООО «Аллтек». Он требует признать недействительным решение единственного участника ООО «Порт «Вера» от 13 мая 2020 года о прекращении полномочий Василенко и назначении на должность Евгения Диева, подписанное гендиректором ООО «Порт «Вера» Менеджмент» Вадимом Бугаевым. Более того, истец требует признать Диева лицом, которое не имеет права «действовать в качестве заявителя для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Порт «Вера», и лицом, которое не имеет права «осуществлять полномочия генерального директора». Обеспечительные меры суд вводить отказался, хотя истец просил о них, заявив, что «до разрешения иска существует реальная вероятность нанесения существенного вреда обществу и ООО «Порт «Вера» Менеджмент». Судья не нашёл оснований для приостановки полномочий нового гендиректора.

Напомним, единственный владелец компании «Порт Вера» — ООО «Порт «Вера» Менеджмент». Последнее создано в Москве в декабре 2017 года. Уставный капитал — 20 тыс. рублей, пост директора Бугаев занимает с сентября 2018 года. Владельцы ООО — ООО «Порт «Вера» Холдинг» и ООО «УК «Востокуголь».

ООО «Порт «Вера» Холдинг» создано 31 декабря 2014 года. Его уставный капитал — более 3,772 млрд рублей. Директор с августа 2019 года — Родион Сокровищук, единственный владелец — ООО «ПВ-Развитие».

Возвращаясь к собственнику ООО «Порт «Вера» Холдинг» — ООО «ПВ-Развитие». Оно создано в мае 2017 года и принадлежит на 37,5% Дмитрию Новикову (данные совпадают с данными президента компании «Росинжиниринг»), на 37,5% — ООО «Амур-логистика» (владелец — Екатерина Лапшина, чьи данные совпадают с данными экс-владелицы онлайн-кинотеатра Okko и члена совета директоров «ЭР-Телеком Холдинга») и на 25% — ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (актив госкорпорации «Ростех»). Лапшина, по данным газеты «Коммерсантъ», также была директором по развитию медийного бизнеса холдинга СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова.

«Порт «Вера» Холдинг» 5 августа 2020 года обратился с иском к ООО «УК «Востокуголь». Арбитраж Москвы 7 августа принял дело к производству. В споре речь идёт об обязании совершить некое действие. Подробности иска сообщает РБК, в чьём распоряжении есть копия заявления. Истец требует в рамках call-опциона продать ему 16,7% в проекте по номинальной стоимости 3,34 тыс. рублей. Если опцион состоится, то компания увеличит своё влияние на проект — до 66,7%, а доля «Востокугля», наоборот, снизится до 33,3%.

Ссылается истец при этом на корпоративный договор и договор об опционе от декабря 2017 года, объясняя свои действия сменой контроля в «Востокугле». Чем партнёров не устраивают наследники Босова, и перейдёт ли крупный угольный проект под контроль фирмы, где свои интересы имеет госкорпорация «Ростех», станет известно лишь в октябре. Судья Фортунатова назначила первое заседание по делу на 16 октября.

Параллельно со спором вокруг порта, в новосибирском арбитраже начинают рассматривать крупный финансовый иск к ООО «Управляющая компания «Востокуголь». Претензии на сумму 24,78 млн рублей к УК подала компания, подконтрольная «Сибантрациту», с которым ответчик входит в одну группу. Иск ООО «Восточный разрез», которым управляет ООО «УК «Сибантрацит» и 85% доли в собственности имеет «Сибантрацит Пиэлси», начнут рассматривать 6 октября 2020 года.