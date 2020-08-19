Казань, , 04:45 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», которое входит в Объединённую судостроительную корпорацию, к АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». С предприятия республики, которое работает в своей сфере более 125 лет, было взыскано свыше 32 млн рублей долга и неустойка. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал второй этап контракта от 2016 года, по которому ответчик, выступавший заказчиком, обязался оплатить услуги технического сопровождения и корректировки по одному из проектов.

«Истец выполнил работы в соответствии с условиями договора, задолженность ответчика перед истцом составляет 31 510 373 рубля 70 копеек», — отмечалась в материалах суда.

В итоге решением арбитража с завода взыскано «31 510 373 рубля 70 коп. долга, 812 967 рублей 64 коп. неустойки, 184 617 рублей расходов по госпошлине».

Напомним, в июне 2020 года претензии к зеленодольскому заводу предъявила и другая компания из Северной столицы — «Морфлот-технология» потребовала выплаты свыше 12,6 млн рублей. Истец также работает в сфере судостроения, но 17 лет.