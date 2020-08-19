Москва, , 04:33 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к ООО «Страховая компания «Согласие». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает частное лицо, передаёт ИА REGNUM.

Иск к страховой фирме подан 17 августа 2020 года. Заявителем выступает Светлана Гришина. Других деталей спора пока неизвестно. Вероятно, речь идёт о выплате страхового возмещения.

Финансовые претензии к страховой компании в августе предъявило также республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация», которое требует более 9,53 млн рублей. Иск пока не принят судом.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Согласие» создана в июле 1999 года в Москве. Уставный капитал — 3,526 млрд рублей. Директор — Майя Тихонова. Владельцы — ООО «Интерконсенто» и иностранная компания «Онексим холдингз лимитед» (Кипр). Фирма оказывает услуги в сфере медстрахования, ОСАГО, КАСКО и т.д.