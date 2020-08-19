Москва, , 02:28 — REGNUM В среднем в 2,5 раза уровень ставок по кредитам, предлагаемых российскими банками, превышает уровень ставок по депозитам, говорится в исследовании аналитической компании FrankRG.

В исследовании приняли участие 11 крупнейших банков России. Проведя анализ рынка, эксперты пришли к выводу, что в 2020 году величина разрыва по ставкам существенно больше, чем в прошлом году.

Так, системно значимые банки привлекают средства на депозиты называемых клиентов «с улицы» по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов — в 2,5 раза выше — 9,3%. То есть речь идёт о четырёхкратном разрыве, тогда как в прошлом году ставка по кредитам была выше всего в 1,9 раза.

Эксперты, прокомментировавшие «Известиям» результаты исследования, отметили, что названный разрыв не выглядит справедливым, однако объяснили действия банков тем, что они пытаются максимально стабилизировать положение на случай усиления кризиса.

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