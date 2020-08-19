Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Количество рейсов, которые разрешено выполнять американским и китайским авиаперевозчикам между США и Китаем, увеличилось в два раза после взаимных уступок Пекина и Вашингтона, сообщается на сайте министерства транспорта США.

Так, четыре китайские авиакомпании смогут осуществлять по восемь рейсов в неделю по каждому из направлений. При этом число вылетов соответствует тому количеству рейсов, которые разрешены для американских перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля власти США объявили о намерении отклонить очередной запрос Китая на предоставление китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.

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