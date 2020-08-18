Москва, , 22:27 — REGNUM Россия и Китай выиграют от отказа использовать доллары в расчётах в том случае, если смогут создать альтернативу для расчётов без американской валюты на рынках Африки и Азии, где обе страны активно работают. Об этом 18 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, расчеты в национальных валютах увеличивают транзакционные и конвертационные издержки. Также требуется создание новых производных финансовых инструментов, а на переговоры с государствами о таких расчетах также уходит до шести месяцев. Однако здесь все зависит от целей Китая и России.

«Наши страны проявляют высокую активность на пространстве Африки и Большой Евразии, участвуя в различных региональных проектах. Мы видим становление альтернативных Всемирному Банку и МВФ структур, таких как Новый Банк Развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также появление юаневого фьючерса на нефть и криптоюаня. Вероятно, у России и Китая есть план по созданию в Азии и Африке альтернативной американской экономической зоны с параллельной глобализационной системой», — сказал Манкевич.

В противном случае, от ухода от доллара выигрывают только страны Евросоюза, так как уход от доллара прежде всего усиливает позиции евро.

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