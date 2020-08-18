Бишкек, , 19:41 — REGNUM Вертолет президента Киргизии находится в нерабочем состоянии потому, что у него вышел срок эксплуатации. Об этом сообщил командующий Силами воздушной обороны республики Кылычбек Айдаралиев, передает «24.kg».

»Решение о его ремонте пока не принято. Наверное, в связи с экономической ситуацией в стране», — добавил он.

Говоря о подаренных Киргизии в 2019 году четырех российских вертолетах МИ-8 МТ, Айдаралиев отметил, что эти машины «на 100% надежны и летают в горной местности на высоте до 3 500 метров».

»Эта техника ничем не уступает той, что стоит на российской авиабазе «Кант». В 2019 году на учениях на полигоне «Сары-Таш» вертолеты МИ-8 МТ отработали боевое применение и десантирование. Осенью мы планируем проверить молодой летный состав на этих же вертолетах», — резюмировал глава СВО Киргизии.

Читайте также: «Спасут только министров»: у МЧС Киргизии есть 4 лодки и сломанный вертолет