Москва, , 19:17 — REGNUM Цен производителей промышленных товаров в России в июле выросли в среднем на 4,3%, а в годовом выражении — снизились на 2,2%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по июль текущего года цены промпроизводителей снизились на 0,9%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5,8%.

По данным Росстата, в июле в добыче полезных ископаемых цены на сырую нефть при поставках на внутренний рынок выросли на 35,2%, доменный железорудный агломерат подорожал на 13,9%, необогащённая товарная железная руда — на 11,4%, железорудный концентрат — на 11,1%.

В то же время цены на необработанные природные алмазы снизились на 20,7%, природный графит — на 19,8%, вольфрамовые концентраты — на 13,5%, коксующийся уголь — на 12,8%.

В обрабатывающих производствах цены на сжиженные пропан и бутан сжиженные выросли в 2,1 раза, стабильный газовый конденсат — на 72,2%, судовое топливо — на 64,1%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки — на 28,3%.

В производстве пищевых продуктов наиболее заметно выросли цены на овощные и овощефруктовые соки для детского питания — на 46,8%, мороженых ракообразных — на 10,6%, парную, остывшую или охлажденную свинину — на 9,9%, крупу из пшеницы — на 9,4%.

Одновременно в металлургическом производстве отмечено снижение цен на стальные фитинги для труб, кроме литых — на 16,5%, феррованадий — на 12,1%, прочие промежуточные продукты металлургии никеля — на 11,4%, ферромолибден — на 9,5%.