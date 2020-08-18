Андрей Ганжа, 18 августа 2020, 19:04 — REGNUM 15 августа премьер Украины Денис Шмыгаль разразился в своем Фейсбуке прогнозом: «В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно». Юношеский максимализм премьера заставляет задаться двумя вопросами:

Двоечник
Двоечник
Цитата из м/ф «История о единице». Реж. Юрий Скирда. 1975. СССР

1. Умеет ли Шмыгаль читать?

Сейчас экономисты всего мира резвятся высчитыванием процента падения ВВП разных стран в первом полугодии. С ужасом подвывая о сокращении экономики США во втором квартале на 9,5% в сравнении с первым. У европейских лидеров экономики и того круче:

Германия «провалилась» на 10,1%, Франция рухнула на 13,8%, а европейская «кошка, гуляющая сама по себе» (послеБРЕКЗИТная Великобритания) слетела вообще на 20,4% в сравнении с первыми четырьмя месяцами года.

И никто в Европе не позволяет себе бравурных рапортов о восстановлении экономики. Максимум оптимизма, например, — это министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, заявивший, что цифры падения ВВП во втором квартале «серьезные», но не настолько плохие, как ожидалось, а ожидалось 17%.

Украина, конечно, уже давно находится на периферии внимания «цивилизованного Запада», но и в отношении нее регулярно появляются прогнозы.

Аналитики CapitalTimes в мае дали прогноз падения ВВП Украины по итогам 2020 года на 7 процентов. Европейский банк реконструкции и развития — на 4,5%, а Всемирный Банк ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в 2020 году на 7,2 процента, а в следующем — еще на 1,2%. Но наиболее негативным является июньский прогноз «последней надежды» ее власти — Международного Валютного Фонда — минус 8,2%.

При публикации таких прогнозов высшему чиновнику государства (все-таки №3 в структуре вертикали власти) стоило бы отмалчиваться и практикой опровергать пессимистические прогнозы. Но это не про Шмыгаля. Впереди зима и хаотизирующий страну спектакль очередных выборов в условиях надвигающегося второго акта коронавирусного шоу — а премьер лучится оптимизмом. Даже как-то болезненно лучится. Так уже «лучились» многие из ЗЕленых — и министр Милованов с обещаниями создания миллиона рабочих мест, и премьер Гончарук, который рвал на груди тельняшку, что «ВВП Украины вырастет на 40% за пять лет». Где они теперь, эти министры, премьеры и обещания?

Хотя «болезненно» — это будет, скорее, «про население». Помнится, еще на заре истории «Украины достоинства» (2014 год) министр Финансов Наталья Яресько как-то заметила, что будет формировать бюджет страны из кредитов и налогов. Нынешние «ЗЕленые специалисты» расширили творческое наследие нынешнего исполнительного директора Совета по финансовому надзору Пуэрто-Рико (Яресько заняла этот пост в 2017 году) и включили в него «налог на жизнь» (жилищно-коммунальные тарифы) и штрафы на все, до чего дотянутся алчущие руки власти — от карантинных масок до «невыполнения законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты».

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
President.gov.ua

Но даже если предположить, что Денис Шмыгаль «умеет читать», то возникает иной вопрос:

2. Умеет ли он думать?

Думать — это значит устанавливать причинно-следственные связи. Интересно, какие причины, с точки зрения премьера, могут иметь следствием восстановление украинской экономики? Ведь «экономика» — это увеличение производства товаров и услуг. В 2019 году индекс промышленного производства (отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем периоде) упал, по данным минфина Украины, на 8,3%. Хорошо, можно предположить, что это — печальное наследие «клептократического режима Порошенко». Но ведь за полгода власти «молодых и дерзких лиц» команды Зеленского он упал еще на 9,3%! Даже объемы сельскохозяйственного производства, этой последней надежны украинской «аграрной супердержавы», просели на 1,4% за первые четыре месяца этого года.

А что изменилось? Разве заработали авиастроительные заводы? Нет, зато Украина закупает у немецко-французского «Эйрбаса» 55 вертолетов за 555 миллионов долларов, из которых 21 машина была «секондхенд». А в то же время Харьковский авиастроительный завод не построил ни одного самолета.

Украина готова купить до 16 американских патрульных катеров Mark VI, а также сопутствующее оборудование и вооружение к ним на общую сумму в 600 миллионов долларов. А четыре некогда блестящих судостроительных завода в Николаеве (когда-то авианосцы строили) стоят незагруженные!

И таких примеров без числа…

Так, может, премьеру-оптимисту Шмыгалю стоило бы вернуться за школьную парту? Там его научат и читать, и, может быть, думать. Строить те самые «причинно-следственные связи».