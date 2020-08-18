18 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 19:04 — REGNUM 15 августа премьер Украины Денис Шмыгаль разразился в своем Фейсбуке прогнозом: «В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно». Юношеский максимализм премьера заставляет задаться двумя вопросами:

Двоечник Цитата из м/ф «История о единице». Реж. Юрий Скирда. 1975. СССР

1. Умеет ли Шмыгаль читать?

Сейчас экономисты всего мира резвятся высчитыванием процента падения ВВП разных стран в первом полугодии. С ужасом подвывая о сокращении экономики США во втором квартале на 9,5% в сравнении с первым. У европейских лидеров экономики и того круче:

Германия «провалилась» на 10,1%, Франция рухнула на 13,8%, а европейская «кошка, гуляющая сама по себе» (послеБРЕКЗИТная Великобритания) слетела вообще на 20,4% в сравнении с первыми четырьмя месяцами года.

И никто в Европе не позволяет себе бравурных рапортов о восстановлении экономики. Максимум оптимизма, например, — это министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, заявивший, что цифры падения ВВП во втором квартале «серьезные», но не настолько плохие, как ожидалось, а ожидалось 17%.

Украина, конечно, уже давно находится на периферии внимания «цивилизованного Запада», но и в отношении нее регулярно появляются прогнозы.

Аналитики CapitalTimes в мае дали прогноз падения ВВП Украины по итогам 2020 года на 7 процентов. Европейский банк реконструкции и развития — на 4,5%, а Всемирный Банк ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в 2020 году на 7,2 процента, а в следующем — еще на 1,2%. Но наиболее негативным является июньский прогноз «последней надежды» ее власти — Международного Валютного Фонда — минус 8,2%.

При публикации таких прогнозов высшему чиновнику государства (все-таки №3 в структуре вертикали власти) стоило бы отмалчиваться и практикой опровергать пессимистические прогнозы. Но это не про Шмыгаля. Впереди зима и хаотизирующий страну спектакль очередных выборов в условиях надвигающегося второго акта коронавирусного шоу — а премьер лучится оптимизмом. Даже как-то болезненно лучится. Так уже «лучились» многие из ЗЕленых — и министр Милованов с обещаниями создания миллиона рабочих мест, и премьер Гончарук, который рвал на груди тельняшку, что «ВВП Украины вырастет на 40% за пять лет». Где они теперь, эти министры, премьеры и обещания?

Хотя «болезненно» — это будет, скорее, «про население». Помнится, еще на заре истории «Украины достоинства» (2014 год) министр Финансов Наталья Яресько как-то заметила, что будет формировать бюджет страны из кредитов и налогов. Нынешние «ЗЕленые специалисты» расширили творческое наследие нынешнего исполнительного директора Совета по финансовому надзору Пуэрто-Рико (Яресько заняла этот пост в 2017 году) и включили в него «налог на жизнь» (жилищно-коммунальные тарифы) и штрафы на все, до чего дотянутся алчущие руки власти — от карантинных масок до «невыполнения законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты».

Денис Шмыгаль President.gov.ua

Но даже если предположить, что Денис Шмыгаль «умеет читать», то возникает иной вопрос:

2. Умеет ли он думать?

Думать — это значит устанавливать причинно-следственные связи. Интересно, какие причины, с точки зрения премьера, могут иметь следствием восстановление украинской экономики? Ведь «экономика» — это увеличение производства товаров и услуг. В 2019 году индекс промышленного производства (отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем периоде) упал, по данным минфина Украины, на 8,3%. Хорошо, можно предположить, что это — печальное наследие «клептократического режима Порошенко». Но ведь за полгода власти «молодых и дерзких лиц» команды Зеленского он упал еще на 9,3%! Даже объемы сельскохозяйственного производства, этой последней надежны украинской «аграрной супердержавы», просели на 1,4% за первые четыре месяца этого года.

А что изменилось? Разве заработали авиастроительные заводы? Нет, зато Украина закупает у немецко-французского «Эйрбаса» 55 вертолетов за 555 миллионов долларов, из которых 21 машина была «секондхенд». А в то же время Харьковский авиастроительный завод не построил ни одного самолета.

Украина готова купить до 16 американских патрульных катеров Mark VI, а также сопутствующее оборудование и вооружение к ним на общую сумму в 600 миллионов долларов. А четыре некогда блестящих судостроительных завода в Николаеве (когда-то авианосцы строили) стоят незагруженные!

И таких примеров без числа…

Так, может, премьеру-оптимисту Шмыгалю стоило бы вернуться за школьную парту? Там его научат и читать, и, может быть, думать. Строить те самые «причинно-следственные связи».