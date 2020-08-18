Москва, , 18:37 — REGNUM 18 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная анализу действий региональных властей в период пандемии и примерам конкретных управленческих решений по стабилизации экономической и социальной жизни в субъектах РФ. Пресс-конференция была инициирована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио губернатора Cевастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына рассказала об актуальных направлениях региональных практик в период активной борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эксперт подчеркнула ценность анализа практик с целью дальнейшего тиражирования успешного опыта, обеспечения прозрачности работы институтов власти и продвижения инновационных управленческих механизмов. «Крайне важно налаживать горизонтальные связи между регионами, и мы это делаем, выступая информационным окном и интегратором тех региональных управленческих решений, которые существуют. На текущий момент мы собрали порядка 12 000 практик по всей стране и для удобства информационной работы и взаимодействия регионов мы сделали портал, чтобы максимально широко освещать существующие практики», — сказала она.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о практиках Севастополя в области поддержки семьи. Эта инициатива легла в основу федерального решения о выплатах семьям с несовершеннолетними детьми. Михаил Развожаев также прокомментировал эффективность практики закрытия границ города.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил практики региона в области коммуникации власти и общества. Михаил Ведерников отметил, что деятельность администрации Псковской области стала «беспрецедентно открытой». Предоставление актуальной статистики два раза в день, постоянные прямые эфиры, а также прямая связь администрации с врачами помогли снять множество вопросов и оперативно корректировать принятые решения с учетом мнения и потребностей граждан.

Практиками Мурманской области в области поддержки бизнеса и трудовых ресурсов поделился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона рассказал о принятом наборе необходимых мер для корректировки законодательства в этой части, а также о старте начисления «северного» МРОТ еще до общефедеральных выплат. Губернатор также отметил, что региональная система дистанционного образования прошла стресс-тест. Систему удалось гибко подстраивать под запросы населения: ученикам предоставлена возможность обучатся по субботам дистанционно. В числе эффективных инструментов обратной связи Андрей Чибис назвал создание «вотсапп-приемной». Такой канал позволил аккумулировать обращения граждан по оказанию всех видов медицинской помощи и оперативно решать все возникающие проблемы.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов раскрыл детали реализации практик Ленинградской области в рамках поддержки трудовых ресурсов и развития дистанционного образования. Спикер пояснил, что пандемия обнажила проблемы дистанционного образования: отсутствие необходимого количества техники в школах и использование самих технологий. При этом, Дмитрий Ялов обратил внимание, что регион смог перевести 75% школ области на дистанционное образование в полном объеме. А для повышения эффективности использования новых технологий регион провел конкурс среди учителей для обмена практиками использования инструментов дистанционного образования. Спикер также добавил, что в регионе планируется провести с Санкт-Петербургом деловую игру с целью разработки четкого плана действий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов обратил внимание на то, что система здравоохранения сейчас будет преобразовываться с учетом новых реалий. По мнению эксперта, предстоит системе пережить еще организационные, кадровые вызовы, а также решить вопросы доверия между медицинским сообществом и государством. Их решение требует оперативных действий.