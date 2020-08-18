Верхний Уфалей, Челябинская область, , 18:33 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области будут открыты два предприятия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Они появятся на площадке бывшего никелевого производства. Таким образом, в городе появится больше тысячи новых рабочих мест. На Цинковом электролизном заводе трудоустроят 820 человек. Инвестор вкладывает в проект предприятия более 21,4 млрд рублей. Оно будет ежегодно выпускать 120 тыс. тонн металлического цинка. Ещё одно предприятие будет выпускать мелющие шары для мельниц горно-обогатительных предприятий. На нём откроют 240 рабочих мест.

Завершить строительство на площадке и начать пусконаладочные работы планируют в середине 2022 года. Отметим, после закрытия комбината в Верхнем Уфалее обострилась проблема безработицы.

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