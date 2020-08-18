Ярославль, 18 августа 2020, 18:49 — REGNUM За последние три года объем несырьевого экспорта из Ярославской области вырос на 60%. Об этом на заседании правительства области рассказал губернатор Дмитрий Миронов.
Пандемия коронавируса не остановила этот процесс. Как сообщает «Клуб регионов» со ссылкой на региональный Центр экспорта, в первом полугодии этого года 30 ярославских предприятий заключили более 60 контрактов на поставку своих товаров и услуг за границу стоимостью более 8 млн долларов. Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, часть экспортных контрактов стали результатом бизнес-миссий и выставок прошлого года, «но есть и соглашения, оформленные по итогам онлайн-встреч периода пандемии».
Дмитрий Миронов поручил увеличить меры поддержки ярославских предприятий-экспортёров с учетом ситуации пандемии. Этой работой занимается региональный Центр экспорта, созданный три года назад по инициативе губернатора. Работа центра заслужила высокую оценку экспертов.
Как рассказала «Клубу регионов» доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Кузнецова, поддержка со стороны властей Ярославской области для выхода местных предприятий на международные рынки имеет важное значение. Бизнес региона интересуют рынки стран Юго-Восточной Азии, Африки и Восточной Европы.
Развитие несырьевого экспорта входит в национальные цели развития России до 2030 года, указ о которых в июле подписал Владимир Путин. Власти Ярославской области планируют и дальше активно работать в этом направлении.
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