Благовещенск, , 17:58 — REGNUM Выравнивающие энерготарифы могут быть распространены на районы Хабаровского края, которые не связаны с единой энергосистемой. С такой просьбой обратился сегодня, 18 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Дегтярев напомнил Мишустину, что тот 14 августа в Петропавловске-Камчатском дал поручение Минэнерго установить пониженные тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке до 2028 года, и попросил включить в разрабатываемый законопроект часть северных районов Хабаровского края. Врио губернатора Хабаровского края напомнил, что часть территорий Хабаровского края технологически не связана с единой энергосистемой. В децентрализованную зону входит шесть районов, электроэнергия там генерируется на дизельных станциях и на Николаевской ТЭЦ. По словам Дегтярева, тарифы на электроэнергию для малого бизнеса по зоне обслуживания Николаевской ТЭЦ составят в 2021 году 8 рублей 82 копейки за кВт. ч — с ростом к предыдущему году на 46%. «Для пекарни или автосервиса, которые работают у нас в Николаевске-на-Амуре, цена на электроэнергию вырастет в 1,5 раза. А в районах, где работают дизельные электростанции, у нас тарифы от 23 до 89 рублей», — отметил он.

Врио губернатора напомнил, что из бюджета края ежегодно выделяются средства для выравнивания тарифов для населения. «Но по малому бизнесу нам не хватает возможностей», — заявил Дегтярев, сообщив, что для этого в год требуется порядка двух миллиардов рублей.