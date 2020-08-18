Благовещенск, , 17:55 — REGNUM Туристов, посещающих Дальний Восток, могут стимулировать с помощью налогового вычета. С таким предложением выступил сегодня, 18 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили — предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на Дальний Восток от трех дней по пакетным турам, — заявил Дегтярев. — Она, кстати, соизмерима с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по перелету на Дальний Восток». По мнению главы Хабаровского края, «это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период».

«Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом, — отметил врио губернатора Хабаровского края. — Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю… Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций РФ».