Мурманск, , 17:28 — REGNUM В первом полугодии в Мурманской области на 61% вырос ввоз товаров из-за рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманской таможне.

За первое полугодие Мурманская таможня оформила в Мурманском порту 2 237 судозаходов, а также более 4,9 млн тонн экспортно-импортных грузов. За этот же период через таможенные посты региона прошли 1 880 грузовых и 40 267 легковых транспортных средств, 23 воздушных судна.

Всего в зоне действия Мурманской таможню границу пересекли 135 984 человек.