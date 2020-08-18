Нью-Йорк, США, , 17:21 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги 18 августа в «зеленой зоне», причем два из трех индексов находятся вблизи рекордных значений.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones незначительно вырос, индекс S&P 500 приблизился к историческим максимумам, а индекс Nasdaq обновил рекорд.

Индекс Dow Jones вырос на 8,57 пункта (0,03%), до 27 853,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,05 пункта (0,15%), до 3387,04 пункта, индекс Nasdaq вырос на 41,03 пункта (0,37%), до 11 170,75 пункта.

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