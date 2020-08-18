Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Российская экономика, менее закредитованная и не столь сильно, чем многие другие, зависимая от экспорта, проходит коронакризис с меньшими потерями для себя, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 августа, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным Владимир Путин заявил, что экономика России пострадает от коронакризиса меньше, чем в ряде других стран, в том числе европейских. Рано или поздно начнется восстановление и рост мировой экономики, Россия должна быть готова к этому вызову, добавил президент.

« Есть несколько причин, почему на нашу экономику коронакризис повлиял меньше, чем на экономики других стран. Во-первых, наша экономика куда менее закредитована. Другим странам приходится наращивать долг, а у нас накоплен определенный жирок, который позволяет переживать такие кризисы.

Во-вторых, если западные страны давно стимулируют свою экономику в том числе посредством сохранения ключевой ставки на уровне нуля, то у нас в начале кризиса ставка была гораздо выше, то есть у нас был больший потенциал для снижения и свобода маневра.

В-третьих, больше всего от этого кризиса пострадали те страны, которые сильно зависят от экспорта и внешней торговли. У нас же, вопреки устойчивому представлению, эта зависимость куда меньше, чем у многих других. Экспорт для экономики России не играет до такой степени определяющей роли.