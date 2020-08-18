Хабаровск, , 12:50 — REGNUM Сегодня, 18 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился в Благовещенске с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в ходе встречи обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения.

По итогам встречи Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам проработать пути решения проблем обманутых дольщиков в Хабаровском крае, возведения школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

Глава российского правительства поддержал выделение дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Поддержку Мишустина получил проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае. Премьер-министр дал поручение начать работу в следующем году, а в 2022 году завершить ее.