Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Для выхода на новые темпы роста России нужны эффективные экономические институты, в настоящее время отсутствующие, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя высказывания президента России.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным Владимир Путин заявил, что экономика России пострадает от коронакризиса меньше, чем в ряде других стран, в том числе европейских. Рано или поздно начнется восстановление и рост мировой экономики, Россия должна быть готова к этому вызову, добавил президент.

« Что касается будущего роста, то он будет происходить в сферах, весьма далеких от нефтегазовых энергоносителей. Потребление этих энергоносителей растет уже не такими темпами, как прежде, а глобальных инновационных перспектив у наших компаний в этой сфере не просматривается.

Экономика России, действительно, пострадала от коронакризиса меньше, чем в США, примерно на том же уровне, что в Европе. У этого есть объяснения. В США выше доходы населения и больше доля сфер услуг и развлечений — тех самых сфер, которые закрывали и сокращали — в экономике. Поэтому и падение у них было более заметным.