Элиста, , 16:36 — REGNUM В Республике Калмыкия насчитывается 23 лифта, срок службы которых подошёл к концу. Власти пообещали решить проблему ветхих подъёмников.

До конца сентября в Элисте заменят четыре ветхих лифта, пишет РИА «Калмыкия». Общая сумма, которая потребуется на замену лифтов в республике в 2020 году, превышает 113 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета. Указанная сумма будет направлена на замену подъёмников в 15 многоквартирных домах Элисты.

«Мы полностью закроем эту проблему, заменим все лифты, у которых истёк срок годности», — пообещал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Евгений Мамутов.

В период с 2021 года по 2024 год в Калмыкии завершится срок эксплуатации ещё 15 лифтов.