Киев, , 16:06 — REGNUM Украина одолжит у компании Cargill Financial Services International €250 млн. Об этом сказано в постановлении правительства Украины от 17 августа 2020 года №717, опубликованном на официальном сайте органа исполнительной власти.

Согласно документу, деньги будут взяты частями на три года под 5,95% годовых и на пять лет под 6,85% годовых.

Отмечается, что кредит необходим для выполнения закона о государственном бюджете Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что Украина рассчитывает получить очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года.

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