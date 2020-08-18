Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил администрации областного центра в ближайшее время проработать все вопросы по оформлению земельного участка у стадиона СКА в муниципальную собственность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 18 августа.

«На этом месте должен быть исключительно зелёный массив. И ничего другого быть здесь не может. Это очень важно для всей донской столицы, для всех ростовчан. Рощу заложили много лет назад, мы должны её сберечь сейчас и сохранить для будущих поколений», — высказал свою позицию губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что участок рощи у стадиона СКА площадью почти 2 га был сдан в аренду под парковку, что стало поводом для судебных разбирательств. Суд принял сторону общественников, вставших на защиту зелёной зоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор поддержал защитников рощи у стадиона СКА