Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль продолжает качать из стороны в сторону. Сессия 17 августа состоялась для российской валюты не слишком успешно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 18 августа, рынок полностью изменил свою точку зрения на рубль и продает иностранные валюты.

Доллар торгуется по 73,02 руб., но все еще удерживает за собой проторгованные рамки диапазона 73−75 руб. Здесь ему комфортнее всего.

Евро стоит 86,88 руб., понижается, но не так агрессивно, и продолжает оставаться в границах 86−88 руб.

При относительно нейтральной нефти рублевые колебания выглядят необычно. Дело сейчас, вероятно, в расстановке сил на долговом рынке. Накануне инвесторы выходили из ОФЗ, сегодня настрой изменился.

Однако именно в среднесрочной перспективе тут ситуация не самая благоприятная, поэтому вряд ли стоит ожидать с этой стороны каких-то положительных сигналов», — считает эксперт.

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