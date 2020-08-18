Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону улицу Вавилова расширят до четырёх полос. На эти цели потребуется около 3 млрд рублей, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, передаёт ИА REGNUM.

«Одна из наших первоочерёдных задач — расширение улицы Вавилова до четырёх полос. Стоимость работ будет около 3 млрд рублей без учёта выкупа прилегающих территорий. Расширение дороги позволит нам разгрузить въезд в микрорайон. Люди будут быстрее добираться на работу и домой, а значит, их жизнь станет комфортнее», — написал Логвиненко в Instagram.

Глава администрации Ростова-на-Дону уточнил, что вопрос строительства дороги включён в федеральную программу «Стимул». Предполагается, что работы над увеличением пропускной способности транспортной артерии будут завершены в течение двух-трёх лет.