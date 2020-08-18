Сеул, , 16:03 — REGNUM В столице Южной Кореи зафиксировали рост количества сделок купли-продажи жилой недвижимости. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Korea Landand Housing Corporation.

Согласно опубликованным данным, в июле 2020 года в Сеуле заключили 7005 сделок купли-продажи квартир в многоквартирных и многосемейных домах, что является самым высоким показателем с апреля 2008 года.

Известно, что количество сделок купли-продажи квартир в многоквартирных и многосемейных домах впервые превысило отметку в семь тысяч спустя 12 лет и три месяца.

Отмечается, что 814 сделок пришлось на жилую недвижимость в районе Ынпхён-гу, 798 сделок — на район Кансо-гу, 500 сделок — на район Янчхон-гу, 434 сделки — на район Канбук-гу, 379 сделок — на район Куро-гу, 377 сделок — на район Сонпха-гу.