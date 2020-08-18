Москва, , 15:43 — REGNUM В России подорожали бизнес-седан Camry, кроссовер RAV4, внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado японской марки Toyota. Об этом 18 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Цены на большую часть комплектаций данных моделей выросли на 28 — 86 тыс. рублей или на 1,3 — 1,8% от прежней стоимости.

Так, начальная версия Toyota Camry теперь стоит 1 млн 718 тыс. рублей, а топовая версия — 2 млн 690 тыс. рублей.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в начальной комплектации Элеганс теперь продается за 5 млн 069 тыс. рублей, а максимальная версия Executive Lounge стоит 6 млн 344 тыс. рублей. При этом пятиместная версия Люкс Safety продается по прежней стоимости.

Цена на Toyota LC Prado теперь составляет от 2 млн 656 тыс. до 4 млн 612 тыс. рублей. А вот самый продаваемый автомобиль японского бренда — кроссовер Toyota RAV4 теперь стоит от 1 млн 884,5 тыс. до 2 млн 799,5 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2020 года в России было продано 8 897 машин Toyota — на 5% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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