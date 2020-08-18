Москва, 18 августа 2020, 15:39 — REGNUM Россия заинтересована в укреплении роли евро и юаня, поскольку именно эти валюты представляют ее основных торговых партнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил Сергей Ануреев.
При этом экономист подчеркнул, что американский потребительский рынок является вторым по значимости для крупнейших европейских и китайских компаний после собственного, и эти компании не готовы терять его даже на фоне растущих таможенных пошлин и периодических огромных штрафов со стороны США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональда Трамп пообещал налоговые льготы американским компаниям, которые перемещают свои предприятия из Китая в Америку.
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