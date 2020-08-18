Москва, , 15:33 — REGNUM В России во II квартале 2020 года Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличили объем пенсионных средств на 2,9%, до 4,33 трлн рублей, сообщается на сайте Центрального банка РФ.

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Регулятор уточнил, что за апрель-июнь пенсионные накопления выросли на 2,5%, до 2,89 трлн рублей, пенсионные резервы — на 3,6%, до 1,43 трлн рублей.

За три месяца на 6,4% увеличились вложения в корпоративные облигации (до 686,0 млрд рублей) и на 4,7% — в государственные бумаги (до 164,3 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ наделили правом осуществлять мероприятия по оздоровлению страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.

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