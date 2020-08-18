Москва, , 15:04 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» захотела заняться вывоза медицинских отходов в России. С этим предложением компания обратилась Минпромторгу, сообщает РБК.

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В качестве оператора по вывозу медицинских отходов «Ростех» предложил свою дочернюю компанию «Росхимзащиту».

По оценкам экспертов, этот рынок достигает 6 млрд руб. в год и имеет большой потенциал роста.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Росхимзащита» занимается выпуском комплектов одноразовой защитной одежды для медиков.

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