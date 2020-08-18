Москва, , 15:01 — REGNUM Евро — это наиболее вероятный конкурент доллара, однако его нынешние показатели уступают даже показателям европейских валют 1980-х годов, а крупные страны ЕС находятся в худшей форме, чем 10 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

«Из крупных стран еврозоны только у Германии нет видимых проблем с торговым и бюджетным дефицитом, — сказал он. — Франция балансирует на грани очевидности этих проблем, а проблемы в Италии и Испании уже очевидны. Европейская конфедерация явно проигрывает США и в политическом плане. На это указывают хотя бы значительно большие по количеству и суммам штрафы, санкции и таможенные пошлины США на крупнейшие европейские компании (British Petroleum, Volkswagen, UBS и т. д.) по сравнению со штрафами и пошлинами европейцев на американские компании. Кстати, санкции и пошлины американцев на европейские фирмы намного больше санкций США, введенных против крупнейших российских компаний».

Как пояснил Ануреев, в случае с европейцами речь идет о десятках миллиардов долларов штрафов, а в случае с российскими — лишь о запрете на новые сделки без штрафов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, что КНР в большей степени зависит от экспорта в США, нежели Америка зависит от китайского импорта.