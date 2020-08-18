Москва, 18 августа 2020, 15:01 — REGNUM Евро — это наиболее вероятный конкурент доллара, однако его нынешние показатели уступают даже показателям европейских валют 1980-х годов, а крупные страны ЕС находятся в худшей форме, чем 10 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.
Как пояснил Ануреев, в случае с европейцами речь идет о десятках миллиардов долларов штрафов, а в случае с российскими — лишь о запрете на новые сделки без штрафов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, что КНР в большей степени зависит от экспорта в США, нежели Америка зависит от китайского импорта.