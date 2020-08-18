Нур-Султан, , 15:01 — REGNUM Налоговой амнистией в Казахстане до конца 2020 года могут воспользоваться 1,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов республики.

Для списания пени по задолженности необходимо заплатить основную сумму долга, общий размер которого составляет 12,7 млрд тенге ($30,4 млн). В случае уплаты этой суммы размер списанных пени составит 4,3 млрд тенге ($10,3 млн).

Напомним, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении налоговой амнистии до 31 декабря 2020 года. Для списания пени во всех территориальных подразделения налоговых органов будет создана специальная комиссия.