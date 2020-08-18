Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Готовность Петербурга к возможной второй волне коронавируса напрямую повлияет на темпы восстановления экономики города. Об этом заявил 18 августа глава городского комитета по экономической политике Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь в магазин Victoria Secretraquo в торговом комплексе после снятия ограничений в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«По моей оценке, главный ключевой фактор потенциального роста — это обеспечение стабильности эпидемиологической ситуации. Это как минимум, то есть нераспространение инфекции. Это готовность города к возможной второй волне пандемии», — сказал Москаленко.

Он сообщил, напомним, что по итогам года, согласно прогнозам Смольного, экономика Петербурга просядет на 4%, исходя из текущих данных.

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«Мы должны быть готовы к сценариям, когда будет ухудшаться ситуация. Я считаю, что для экономики города в краткосрочной перспективе это самый главный фактор», — подчеркнул чиновник.

Готовиться должна не только сфера здравоохранения, но и реальный сектор экономики, заявил Москаленко, обеспечивать себя запасами средств защиты и лекарств, чтобы в случае ухудшения город мог воздержаться от жестких мер.

«Чтобы у правительства были шансы и основания не вводить такие строгие ограничения», — пояснил глава комитета.

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О том, что темпы восстановления промышленного производства и всех отраслей экономики в целом зависят от того, как граждане соблюдают правила Роспотребнадзора, сказал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Прогноз вызывает, я бы сказал, сдержанный оптимизм. Восстановление индекса промышленного производства до уровня 2019 года — это важный для нас ориентир. Наша задача — восстановление всех отраслей экономики и переход к стадии устойчивого роста. Но многое будет зависеть от эпидемической ситуации и от того, насколько мы будем соблюдать установленные правила. Это тоже зависит не только от правительства Петербурга, депутатов ЗакСа и Госдумы, но и самих жителей», — заявил Беглов.

Смольный рассчитывает, что к концу 2020 года сможет вывести индекс промышленного производства на уровень 99,2% от показателя 2019 года.

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